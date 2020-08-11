Vali Coşkun; "Sevdiklerimiz için kurallara uyalım"

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, herkesin korona virüsten korunmak için belirlenen kurallara uyması gerektiğini söyledi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Trabzon Bulvarındaki esnafları ziyaret ederek korona virüs tedbirleriyle ilgili bilgi verdi. Vali Coşkun, esnaf ve vatandaşlarla sohbetinde, pandemi kuralları ile ilgili vatandaşlara beklentilerini anlatırken, tüm vatandaşların belirtilen kurallara harfiyen uyması gerektiğini söyledi.

Vali Coşkun, "Tespitlerimize göre bakanlığımız ve bilim kurulunun belirlemiş olduğu maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda büyük ölçüde uyduklarını gördük. Temennimiz tabi ki tüm vatandaş ve esnaflarımızın belirlenen kurallara azami derecede riayet etmesidir. Sağlık için hepimiz için kurallara uyulması gerekiyor. Esnaf örgütlerimiz ile bütün kuruluşlarımız, kolluk kuvvetlerimiz ile pandemi sürecinde vatandaşlarımıza hatırlatmalar devam edilecek" dedi. - KAHRAMANMARAŞ