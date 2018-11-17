Vali Coşkun'un Eşi, Harp Malullerini Ziyaret Etti

Osmaniye Valisi
Ömer Faruk Coşkun
'un eşi Sevilay Coşkun, Türkiye
Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şubesini ziyaret etti.
Coşkun, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şubesini ziyaret ederek, Dernek Başkanı Durmuş Öksüz'den dernek çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Şehit aileleri ve gazilere gönüllerinin ve kapılarının açık olduğunu ifade eden Coşkun, "Şehitlerimizin emaneti olan ailelerimizin ve gazilerimizin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Onlar bizim başımızın tacıdır." dedi.
Coşkun'a ziyaretinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun'un eşi Hilal Coşkun, İl Jandarma
komutanı Tamer Bilcan'ın eşi Özlem Bilacan ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hacı Ali Büber'in eşi Sebahat Büber eşlik etti.
Faruk Coşkun,Osmaniye,Türkiye
17 Kasım 2018 Cumartesi 11:20