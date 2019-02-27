Vali Coşkun'un Şehit Aileleri ve Gazi Ziyaretleri Sürüyor

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Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, kentte bulunan şehit aileleri ve gazileri ziyaret etmeyi sürdürüyor.Vali Coşkun, ziyaretler kapsamında Cevdetiye beldesinde oturan şehit piyade Uzman Çavuş Bekir Atacan'ın ailesine ziyarette bulundu. Aileye taziyelerini bildiren Coşkun daha sonra şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Dağlı'nın Nohuttepe köyünde oturan ailesini ziyaret etti.Coşkun son olarak Kadirli'nin Koçyurdu köyünde oturan Kore gazisi Ökkeş Dinç'i evinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti.Coşkun, ziyaretler sonrası yaptığı açıklamada, şehit ve gazilerin haklarını asla ödeyemeyeceklerini belirterek, "Bu nedenle sık sık şehitlerimizin kıymetli bir emaneti olan ailelerini ve kahraman gazilerimizi ziyaret ediyor; bir sıkıntıları, bir sorunları varsa çözmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Onlar bizim başımızın tacıdır, gönlümüz ve kapımız onlara her zaman sonuna kadar açıktır. Bu vesile ile tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.Ziyaretlerde, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilacan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun da yer aldı.