Haberler » Güncel » Vali Coşkun, yaban hayatı geliştirme sahasını inceledi - Haber

Vali Coşkun, yaban hayatı geliştirme sahasını inceledi

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Zorkun Yaylası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası İdare ve Ziyaretçi Merkezi'nde inceleme bulundu.

08.11.2019 15:30 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:30 Vali Coşkun, yaban hayatı geliştirme sahasını inceledi
Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Zorkun Yaylası Hayatı Geliştirme Sahası İdare ve Ziyaretçi Merkezi'nde inceleme bulundu.

Vali Coşkun, ziyarette Doğa Koruma ve Milli Parklar Osmaniye Şube Müdürü Fatih Güvercin'den bilgi aldı.
Coşkun, merkezde tahnit yapılarak eğitim amaçlı sergilenen flamingo, tilki, tavşan, karaca, baykuş, çakal, kurt ve gibi 60 hayvan türünün yer aldığı salonu gezdi.
Çocukların, bu konularda bilgilenmelerinin, hayvan türlerini yakından tanıyabilmelerinin önemine değinen Coşkun, "Çocuklarımızın, günlük hayatlarında bu hayvan türlerini canlı olarak görebilmeleri zor. Tahnit edilmiş bu hayvanlar da canlı haline en yakın formları. Bu nedenle çocuklarımız Zorkun Yaylası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası İdare ve Ziyaretçi Merkezimizi mutlaka ziyaret etmeliler." diye konuştu.
Fatih Güvercin de merkezdeki 40 kişilik salonda öğrencilere sinevizyon gösterimi ile ekosistem hakkında bilgi verileceğini belirtti.

Celalettin Cerrah, Fatih Güvercin, Faruk Coşkun, Yaban, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:24   CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MAHİR ÜNAL'IN KIZININ NİKAHINA KATILDI
20:24   CHP Lideri Kılıçdaroğlu Atatürk'ü anlattı
20:23   Diyarbakır anneleri dağa kaçırılan evlatları için dua etti
20:22   Sivas geminbeli tüneli, 2021'de hizmete girecek
20:22   Almanya'da "Klasik Türk-İslam Sanatları" sergisi açıldı
19:45   MHP lideri Devlet Bahçeli: Hoca görünümlü hainler iblisin cani ajanlarıdır
19:42   Türk zırhlısına çıkmaya çalışırken düşüp ölen kişi terörist çıktı! Türkiye'ye atılan havanlarla poz vermiş
19:00   Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın 7. kattan atladığı anların görüntüsü ortaya çıktı
18:33   Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeliler gitsin' diyorlar eyvallah edemeyiz
18:26   Bahis çetesine yapılan operasyonda 3 milyon liranın yakalanma anı kameralara yansıdı
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
20:20   Son Dakika: A Milli Takımımızın, İzlanda ve Andorra maçlarının kadrosu belli oldu!
8.11.2019 20:26:21