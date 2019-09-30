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Vali Cüneyt Epcim, Erzurum Valisi Okay Memiş'i ziyaret etti

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Erzurum Valisi Okay Memiş'e iade-i ziyarette bulundu.

30.09.2019 15:57Vali Cüneyt Epcim, Erzurum Valisi Okay Memiş'i ziyaret etti
Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Erzurum Valisi Okay Memiş'e iade-i ziyarette bulundu.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılmak üzere Erzurum'a giden Vali Cüneyt Epcim, Erzurum Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.

Vali Epcim, Erzurum Valiliği'ne gelişinde Vali Memiş tarafından karşılandı. Ziyareti anısına Valilik Şeref Defterini imzalayan Vali Epcim daha sonra Vali Memiş ile makamında bir araya geldi. Vali Epcim burada çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulunup sohbet ettiği Vali Memiş'e misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.

Vali Memiş ise Vali Epcim'e ziyareti dolayısıyla teşekkür ederek kendisini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 115. Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Cüneyt Epcim başkanlığında Erzurum'da gerçekleştirildi. - BAYBURT

Cüneyt Epcim, Okay Memiş, Bayburt, Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

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