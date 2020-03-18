Vali Cüneyt Epcim: "Haksız fiyat artışına yönelik denetimler devam edecek"
Vali Cüneyt Epcim, Bayburt'ta Ticaret İl Müdürlüğü yetkililerince kişisel ve genel maksatlı hijyen ürünlerinde haksız fiyat artışına yönelik yapılan denetimler hakkında Ticaret İl Müdürü Erkan Zengin'den bilgi aldı.
18.03.2020 08:58 | Son Güncelleme: 18.03.2020 08:58
Vali Cüneyt Epcim, Bayburt 'ta Ticaret İl Müdürlüğü yetkililerince kişisel ve genel maksatlı hijyen ürünlerinde haksız fiyat artışına yönelik yapılan denetimler hakkında Ticaret İl Müdürü Erkan Zengin'den bilgi aldı.
Ziyarette denetimler sonucu düzenlenen tutanakların değerlendirilmek üzere Reklam Kurulu'na iletildiğini bildiren Zengin, kişisel ve genel temizlik amacıyla kullanılan ürünlerde haksız fiyat artışına karşı vatandaşların ALO 175'i arayarak ya da Haksız Fiyat Artışı (HFA) mobil uygulamasını kullanarak şikayette bulunabileceklerini ifade etti.
Denetimler dolayısıyla Ticaret il Müdürü Erkan Zengin'e teşekkür eden Vali Epcim ise devletin ilgili kurumlarıyla haksız fiyat artışını önlemeye yönelik sahada olduğunu belirtti. Vali Epcim, Bayburt'un bu noktada insani hassasiyetleri yüksek bir şehir olduğuna vurgu yaparak, "İnanıyorum ki; Bayburtlu esnaflarımız gerek usulsüz fiyat artışıyla haksız kazanç elde etmeye çalışanlara, gerekse bu yolla haksız rekabet ortamı oluşturup çıkar sağlamaya çalışanlara karşı kendi kontrol mekanizmaları yanı sıra yapılan bu denetimlere destek olarak imkan tanımayacaktır. Her zaman ifade ettiğimiz gibi her konuda insani hasletleriyle ön plana çıkan Bayburt ilimiz ve kadirşinas Bayburtlu hemşerilerimizin bu konuda da devletinin ve milletinin yanında yer aldığına inancımız tamdır." diye konuştu.
Denetimlere devam edileceği belirten Vali Epcim, kurum personeline çalışmalarında başarılar diledi. - BAYBURT
Ziyarette denetimler sonucu düzenlenen tutanakların değerlendirilmek üzere Reklam Kurulu'na iletildiğini bildiren Zengin, kişisel ve genel temizlik amacıyla kullanılan ürünlerde haksız fiyat artışına karşı vatandaşların ALO 175'i arayarak ya da Haksız Fiyat Artışı (HFA) mobil uygulamasını kullanarak şikayette bulunabileceklerini ifade etti.
Denetimler dolayısıyla Ticaret il Müdürü Erkan Zengin'e teşekkür eden Vali Epcim ise devletin ilgili kurumlarıyla haksız fiyat artışını önlemeye yönelik sahada olduğunu belirtti. Vali Epcim, Bayburt'un bu noktada insani hassasiyetleri yüksek bir şehir olduğuna vurgu yaparak, "İnanıyorum ki; Bayburtlu esnaflarımız gerek usulsüz fiyat artışıyla haksız kazanç elde etmeye çalışanlara, gerekse bu yolla haksız rekabet ortamı oluşturup çıkar sağlamaya çalışanlara karşı kendi kontrol mekanizmaları yanı sıra yapılan bu denetimlere destek olarak imkan tanımayacaktır. Her zaman ifade ettiğimiz gibi her konuda insani hasletleriyle ön plana çıkan Bayburt ilimiz ve kadirşinas Bayburtlu hemşerilerimizin bu konuda da devletinin ve milletinin yanında yer aldığına inancımız tamdır." diye konuştu.
Denetimlere devam edileceği belirten Vali Epcim, kurum personeline çalışmalarında başarılar diledi. - BAYBURT
Kaynak: İHA
Etiketler : Cüneyt Epcim, Erkan Zengin, Bayburt, Güncel
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