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Vali Cuomo, salgın nedeniyle New York'ta bazı sokakları trafiğe kapatacak

NEW New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için alınan önlemlerin işe yaradığını ve ilave pilot önlem olarak kentte bazı sokakların araç trafiğine kapatılacağını söyledi.

26.03.2020 00:20 | Son Güncelleme: 26.03.2020 00:20
Vali Cuomo, salgın nedeniyle New York'ta bazı sokakları trafiğe kapatacak
NEW New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için alınan önlemlerin işe yaradığını ve ilave pilot önlem olarak kentte bazı sokakların araç trafiğine kapatılacağını söyledi.
Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, New York'taki koronavirüs vakalarında gelinen durum ve yeni önlemler hakkında bilgi verdi.
Virüse yakalananların sayısının hastaneye yatış oranının pazar gününe ait verilere göre her iki günde bir, iki katına çıktığını belirten Cuomo, ancak dünkü verilerin bu oranın her 4,7 günde iki kat arttığı şeklinde düşüş gösterdiğini kaydetti.
Cuomo, New York'ta salgının başlangıç yeri olan Westchester bölgesinde yavaşladığına dikkat çekerek, "Artış oranını önemli ölçüde yavaşlattık. Bu gerçek olamayacak kadar güzel bir haber." şeklinde konuştu.
New Yorklulardan sosyal mesafeyi koruma önlemlerine devam etmelerini isteyen Cuomo, kaldırımlardaki yayalara daha fazla alan açmak için bazı sokakları sınırlı şekilde trafiğe kapatma uygulamasına geçeceklerini belirtti.
-Cuomo Kongre'nin 2 trilyonluk yardım paketini eleştirdi
Vali Cuomo, Senato ile Beyaz Saray arasında uzlaşmaya varılan 2 trilyon dolarlık koronavirüs yardım paketini desteklemediğini vurgulayarak, bunun New York için 'korkunç' olacağını savundu.
New York eyaleti için bunun 3,8 milyar dolar anlamına geldiğine işaret eden Cuomo, "Bu çok büyük para gibi gelebilir, ancak biz 15 milyar dolarlık gelir açığına bakıyoruz. Bu virüsün maliyeti şu ana kadar zaten 1 milyar doları geçti ve işimiz bittiğinde muhtemelen milyarlarca dolara mal olacak." dedi.
Cuomo, bu konuyu Temsilciler Meclisi heyeti ile konuştuğunu da ekleyerek, yardım paketinin işe yaramayacağını aktardığını kaydetti.
ABD'de salgından etkilenen eyaletler sıralamasında ilk sırada yer alan New York'ta 30 bin 811 vaka, 285 can kaybı bulunuyor. Bu vakalardan 17 bin 856'sı ile 192 ölü sadece New York şehrinde meydana geldi.
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Kaynak: AA

Etiketler: New York, Pilot, Güncel

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