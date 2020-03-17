Menü
Haberler ›› Güncel ››Vali Dağlı'dan 18 Mart mesajı - Güncel

Vali Dağlı'dan 18 Mart mesajı

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı 18 Mart Çanakkale zaferinin 105. yıl dönümü dolayısı ile yayınladığı mesajında "Çanakkale Savaşları'ndaki ruhu, heyecanı, azmi ve kararlılığı bugün de kalbimizde" dedi.

17.03.2020 17:23 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:23
Vali Dağlı'dan 18 Mart mesajı
DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı 18 Mart Çanakkale zaferinin 105. yıl dönümü dolayısı ile yayınladığı mesajında "Çanakkale Savaşları'ndaki ruhu, heyecanı, azmi ve kararlılığı bugün de kalbimizde" dedi.

Vali Dr. Zülkif Dağlı 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısı ile bir mesaj yayınladı. Mesajında: "Çanakkale, bin yıllık tarihimizin her anına damga vuran, istiklal ve istikbalimiz konusundaki kararlılığımızın, iman gücünün, çok büyük fedakarlıklarla bir kez daha teyit edildiği yerdir. Canlarını feda ederek 'Çanakkale geçilmez' dedirten, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz, milletimizin vatan, bayrak, istiklal ve hürriyetleri uğruna neler yapabileceğini tüm dünyaya göstermişlerdir. Kahraman ecdadımızın bizlere mirası olan vatanımıza sahip çıkmak için, bizlere düşen en büyük sorumluluk, Çanakkale Savaşları'ndaki ruhu, heyecanı, azmi ve kararlılığı bugün de kalbimizde hissetmektir. Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla milletimize eşsiz bir zaferin gururunu yaşatan başta devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna en değerli varlıklarını feda eden şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Gazilerimize sağlık, afiyet ve hayırlı uzun ömürler diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler : Çanakkale Zaferi, Zülkif Dağlı, Çanakkale, Düzce, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı Güncel
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi Güncel
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi Güncel
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti Güncel
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti