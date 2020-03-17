Vali Dağlı'dan 18 Mart mesajı
DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı 18 Mart Çanakkale zaferinin 105. yıl dönümü dolayısı ile yayınladığı mesajında "Çanakkale Savaşları'ndaki ruhu, heyecanı, azmi ve kararlılığı bugün de kalbimizde" dedi.
17.03.2020 17:23 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:23
DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı 18 Mart Çanakkale zaferinin 105. yıl dönümü dolayısı ile yayınladığı mesajında "Çanakkale Savaşları'ndaki ruhu, heyecanı, azmi ve kararlılığı bugün de kalbimizde" dedi.
Vali Dr. Zülkif Dağlı 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısı ile bir mesaj yayınladı. Mesajında: "Çanakkale, bin yıllık tarihimizin her anına damga vuran, istiklal ve istikbalimiz konusundaki kararlılığımızın, iman gücünün, çok büyük fedakarlıklarla bir kez daha teyit edildiği yerdir. Canlarını feda ederek 'Çanakkale geçilmez' dedirten, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz, milletimizin vatan, bayrak, istiklal ve hürriyetleri uğruna neler yapabileceğini tüm dünyaya göstermişlerdir. Kahraman ecdadımızın bizlere mirası olan vatanımıza sahip çıkmak için, bizlere düşen en büyük sorumluluk, Çanakkale Savaşları'ndaki ruhu, heyecanı, azmi ve kararlılığı bugün de kalbimizde hissetmektir. Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla milletimize eşsiz bir zaferin gururunu yaşatan başta devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna en değerli varlıklarını feda eden şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Gazilerimize sağlık, afiyet ve hayırlı uzun ömürler diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE
Vali Dr. Zülkif Dağlı 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısı ile bir mesaj yayınladı. Mesajında: "Çanakkale, bin yıllık tarihimizin her anına damga vuran, istiklal ve istikbalimiz konusundaki kararlılığımızın, iman gücünün, çok büyük fedakarlıklarla bir kez daha teyit edildiği yerdir. Canlarını feda ederek 'Çanakkale geçilmez' dedirten, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz, milletimizin vatan, bayrak, istiklal ve hürriyetleri uğruna neler yapabileceğini tüm dünyaya göstermişlerdir. Kahraman ecdadımızın bizlere mirası olan vatanımıza sahip çıkmak için, bizlere düşen en büyük sorumluluk, Çanakkale Savaşları'ndaki ruhu, heyecanı, azmi ve kararlılığı bugün de kalbimizde hissetmektir. Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla milletimize eşsiz bir zaferin gururunu yaşatan başta devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna en değerli varlıklarını feda eden şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Gazilerimize sağlık, afiyet ve hayırlı uzun ömürler diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Etiketler : Çanakkale Zaferi, Zülkif Dağlı, Çanakkale, Düzce, Güncel
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