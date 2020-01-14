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Vali Dağlı'dan anlamlı ziyaret

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, görme engelli Fatih Bekoğlu'nu evinden ziyaret etti.

14.01.2020 08:45 | Son Güncelleme: 14.01.2020 08:50Vali Dağlı'dan anlamlı ziyaret
DÜZCE(İHA) – Valisi Dr. Zülkif Dağlı, görme engelli Bekoğlu'nu evinden ziyaret etti.

Vali Dr. Zülkif Dağlı beraberinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım ile birlikte Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası münasebetiyle, görme engelli Fatih Bekoğlu ve ailesini evinde ziyaret etti. Vali Dağlı, Bekoğlu ailesi ile uzun süre sohbet etti.

Vali Dağlı "Engelsiz bir dünya için el ele vererek tüm engelleri kaldıralım. Dünyayı gönlüyle görüp, gönlündeki ışığı saçmaya devam eden tüm görme engelli vatandaşlarımızın Beyaz Baston Görme Engelliler Haftasını kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gelecek temenni ediyorum" dedi. - DÜZCE

Zülkif Dağlı, Düzce, Fatih, Güncel

Kaynak: İHA

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