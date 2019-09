Vali Dağlı'dan Gaziler Günü mesajı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, "Gazilerimiz, millet olma bilincimizi oluşturan temel değerlerin ve şanlı geçmişimizle aramızdaki güçlü bağın önemli sembolleridir" dedi.Vali Dr. Zülkif Dağlı Gaziler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Dağlı mesajında "Milli birlik ve beraberliğimizin teminatı kahraman gazilerimize devletimizin verdiği önemin ifadesi olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921'de Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazilik' unvanı ve 'Mareşal' rütbesinin verildiği günün yıl dönümünü 'Gaziler Günü' olarak kutlamaktayız. Vatan, millet ve bayrak sevgisi ile kutsal hizmetleri yerine getirirken hayatlarını ortaya koyan gazilerimiz, millet olma bilincimizi oluşturan temel değerlerin ve şanlı geçmişimizle aramızdaki güçlü bağın önemli sembolleridir. Her karış toprağı şehit ve gazilerimizin emaneti olan bu aziz vatanın üzerinde millet olarak, hür ve bağımsız biçimde, birlik ve beraberlik içerisinde yaşayarak, ülkemizi en güçlü şekilde geleceğe taşımak için el birliği ile çalışmalıyız. Var olduğu günden bu yana, vatanını ve değerlerini canından aziz bilmiş, varlığına yönelen tehditlere karşı her türlü güçlüğe göğüs gererek, omuz omuza mücadele etmeyi ilke edinmiş bir milletin mensupları olarak, şehit aileleri ve gazilerimiz için her zaman daha iyisini yapabilmenin gayreti içerisindeyiz ve olmaya da devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, tüm gazilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE