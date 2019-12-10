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Vali Dağlı'dan İnsan Hakları Günü mesajı

DÜZCE(İHA) – 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı "İnsan hak ve özgürlüklerini teminat altına alan bu beyannameye ilk imza atan devletlerden biriyiz" dedi.

10.12.2019 10:13 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:18Vali Dağlı'dan İnsan Hakları Günü mesajı
DÜZCE(İHA) – 10 Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı "İnsan hak ve özgürlüklerini teminat altına alan bu beyannameye ilk imza atan devletlerden biriyiz" dedi.

Vali Dr. Zülkif Dağlı, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Dağlı mesajında "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilişinin yıldönümü olan 10 Aralık; tüm dünya ülkeleri ve insanları tarafından Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. İnsan hak ve özgürlüklerini teminat altına alan bu beyannameye ilk imza atan devletlerden biri olarak tüm vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerini özgür bir şekilde yaşamalarını sağlamaya ve bu özgürlük alanlarını sürekli geliştirmeye devam etmekteyiz. İlimizde insan hakları alanında, kadınlarımızın, çocuklarımızın, engellilerimizin, dezavantajlı kesimlerin ve tüm bireylerimizin bu haklarını en geniş biçimde kullanabilmeleri için yoğun ve özverili çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Ülkemiz, devleti ve milletiyle, güvenin tesisi için, insan onuruna yakışan evrensel değerlere dayalı bir sistemin kök salmasını sağlamak gayesiyle, var gücüyle çalışmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, vatandaşlarımızın ve tüm insanların 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Zülkif Dağlı, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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