Vali Dağlı, "Eğitim Hayatınız Bitmeden İş Hayatına Hazırlanın"

Kaynak: İHA

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, üniversiteli öğrencilerin eğitimi bitmeden iş hayatını tanımaları ve kendilerini ona göre hazırlamaları gerektiğini vurguladı.Düzce Üniversitesi Uluslararası Ticaret Topluluğu, Düzce Valiliği, Düzce İşkur Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği "Kariyer ve Ekinoks Günleri" Cumhuriyet Konferans Salonu'nda öğrencilerimizin yoğun katılımıyla başladı. Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Uluslararası Ticaret Topluluğu Başkanı Songül Özkan, "Ekinoks gününden sonra tabiat uyanı, çiçekler açmaya başlar, tam bir mücadele içerisine girer doğa. Ekinoks vakti, yeni girişimler, yeni başlangıçlar için en özel dönemlerden biridir. Bizler de Uluslararası Ticaret Topluluğu olarak ulaşabildiğimiz tüm öğrenci arkadaşlarımıza dokunarak, uyanacak oldukları ertesi sabaha yeni fikirlerle, girişimlerle günaydın diyebilmeleri için 'yalnız değilsiniz' demeyi amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.Topluluk Başkanı Songül Özkan'ın açılış konuşmasından sonra kürsüye davet edilen Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ferhat Acar, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un himayesiyle "İŞKUR Kampüste" etkinliğini hayata geçirdiklerini söyleyerek, yıl boyunca değişik uygulamalar ve iş birliği için "İŞKUR Kampüste" programlarıyla, öğrencilerle bir araya geleceklerini dile getirdi.İŞKUR'un eğitim - istihdam ilişkisinin gelişmesinde çok önemli bir rolü olduğunu vurgulayan Ferhat Acar, "İŞKUR, Üniversiteler ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirerek; eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi bakımından, kariyer yönetiminin önemi üzerinde görüş alışverişinde bulunarak, iş birliğini daha da geliştirmek amacındadır. Bu kapsamda; 'Kariyer yönetiminde yeni yaklaşımlar, Kariyer danışmanlığında ölçme ve değerlendirme araçları, Eğitim-istihdam ilişkisinin kurulması bağlamında iş hayatında hazırlık, Eğitim-istihdam ilişkisinin kurulmasında eğitim sisteminin rolü ve İŞKUR'un mesleki rehberlik ve danışmanlık faaliyetleri' konularında panel ve sunumlar yapılacaktır" dedi.İŞKUR'un girişimleriyle üniversite öğrencilerinin iş gücüne katılım oranının yüzde 70'in üzerine çıktığını katılımcılarla paylaşan, Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ferhat Acar, 2017 yılında 1 milyon 57 bin, 2018 yılında ise; yaklaşık 1 milyon 250 bin kişinin işe yerleştirilmesine öncülük ettiklerini söyledi.Şahin "Oyun oynamaktan vaz geçin"Konuşmalarını yapmak için kürsüye davet edilen Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, üniversiteli öğrencilerden kendilerini sürekli geliştirmeleri ve teknolojiyi yakından takip etmeleri gerektiğini söyledi. Sanayi devriminde endüstri 4.0'ın da tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayan Tuncay Şahin, gençlerin; telefon, tablet ve bilgisayar oyunlarından vazgeçerek gerçek anlamda çalışmaya başlamaları gerektiğinin altını çizdi.Üniversite hayatının sadece diploma almaktan ibaret olmadığını ifade eden Şahin, üniversite öğrencilerinin araştırma uygulama merkezleriyle, teknoparkla, kuluçka merkezleriyle ortak çalışmalar yapmalarının önemli olduğunu söyleyerek konuşmasını sonlandırdı.Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin'in konuşmasından sonra kürsüye davet edilen Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, üretim ve tüketimdeki dengesizliğe dikkat çekerek, günümüzde çok fazla tüketim olduğunu, gençlerin bir an önce üretime katılması gerektiğini vurguladı. Gelişen teknoloji ile birlikte günümüzde çeşitli iş kollarının meydana geldiğini dile getiren Prof. Dr. İlhan Genç, yeni iş kollarının gençler için de yeni iş fırsatları anlamına geldiğini ve bu fırsatlardan faydalanmaları gerektiğini katılımcılarla paylaştı. Etkinliğin herkes için yararlı geçmesi temennisinde bulunan Prof. Dr. Genç, programa katılanlara ve emek verenlere teşekkür etti.Konferansın son konuşmasını gerçekleştiren Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirterek, üniversiteli öğrencilerin eğitimi bitmeden iş hayatını tanımaları ve kendilerini ona göre hazırlamaları gerektiğini vurguladı. Üniversitemiz ve şehrimiz bünyesinde faaliyet gerçekleştiren, gerek kamu kuruluşu gerekse de özel kuruluşlarla ortak çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Dr. Zülkif Dağlı, bu ortak çalışmaların artarak devam etmesi gerektiğini ifade etti.Şehrimize eğitime gelip 4 yıl sonrasında öğrencilerin, hiçbir yer tanımadan mezun olup memleketlerine gittiklerini katılımcılarla paylaşan Vali Dr. Zülkif Dağlı öğrencilerden, eğitim için geldikleri bu şehri iyi tanımaları gerektiğini ve firmalarla görüşerek iş hayatını da tanımaları gerektiğini vurguladı. Gençlerimizin kendilerine güvenmeleri gerektiğini söyleyen Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, iş seçmemeleri, kariyer planı yaparken en alttan yukarıya doğru gidilmesi konularında paylaşımlarda bulundu.Gerçekleştirilen açılış konuşmasından sonra program, panel bölümü ile devam etti. Moderatörlüğünü Üniversitemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Öncü'nün yaptığı Panelde; SGK İl Müdürü Necmi Köroğlu, Asteknik Mühendisi Azem Sarı, Düzce TSO Genel Sekreteri Ayten Nursel Kocadağ, KOSGEB İl Müdürü Mustafa Usta, Standard Profil İnsan Kaynakları Müdürü Bircan Kutlu ve Günay Kıran sunumlarını yaptı. - DÜZCE