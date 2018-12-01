Vali Dağlı, "Engelli Vatandaşlarımız Bizim İçin, Birer Güç Kaynağıdır"

DÜZCE(İHA) – Vali Dr. Zülkif Dağlı
"Ülkelerin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli kriterlerden birisi, engellilere yönelik sunulan hizmetler ile engellilerin toplumsal hayata daha fazla katılımını sağlama konusundaki başarısıdır" dedi.
Vali Dağlı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
nedeniyle bir mesaj yayınladı. Vali Dağlı, engellilere yönelik sunulan hizmetlerin ülkelerin gelişmişlik düzeyini gösterdiğini belirterek "3 Aralık Dünya Engelliler Günü
, tüm dünyada engellilerin hakları, kazanımları ve yaşam standartlarının geliştirilmesi açısından bir bilinç oluşturmuş, engellilerin topluma kazandırılmasında sosyal devlet ve yardımsever birey olmanın önemini pekiştirmiştir. Günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli kriterlerden birisi, engellilere yönelik sunulan hizmetler ile engellilerin toplumsal hayata daha fazla katılımını sağlama konusundaki başarısıdır. Bireylerin tek başına sağlamakta yetersiz kaldığı ihtiyaçlarını karşılamak, gereken dayanışmayı sağlamak, engellilerin her alanda hayatlarını kolaylaştırıcı tedbirleri almak ve toplumsal hayata etkin katılımlarını sağlamak devletin ve yerel yönetimlerin en temel görevleri arasındadır. Bize, yani devlete ve topluma düşen ise engelli insanlarımızın kendilerini ve hayallerini gerçekleştirebilecekleri, eşit vatandaşlar olarak toplumda var olabilecekleri imkanları sunmaktır. Engelli olmalarına rağmen, hayat mücadelesi veren ve hayatlarını onurlu bir şekilde geçirmek adına ekonomik ve sosyal hayatın içerisinde olan engelli vatandaşlarımız bizim için, birer güç kaynağıdır. Tüm zorluklara rağmen spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden çalışma hayatına, her alanda önemli başarılara imza atan engelli kardeşlerimizin verdikleri mücadele takdire şayandır. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, engelli kardeşlerimiz ile ilgili toplumsal farkındalığın artmasına, onların hayatlarını kolaylaştıracak yeni adımlar atılmasına vesile olmasını diliyorum. Bu vesileyle tüm engelli vatandaşlarımıza sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yaşam diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE
Dünya Engelliler Günü,3 Aralık,Zülkif Dağlı
01 Aralık 2018 Cumartesi 12:01