Vali Dağlı: Evde kal, evde hayat var
DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile vatandaşlara evde kal çağrısı yaptı.
08.04.2020 15:56 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:56
Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Sosyal medya üzerinden evde kal çağrısında bulundu. Vali Dr. Dağlı mesajında: 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde devletimiz tarafından alınan tüm tedbirler toplum sağlığını korumak içindir. Bu doğrultuda tüm vatandaşlarımızın evde kal çağırılarına riayet etmeleri büyük önem taşımaktadır. Evde kal, evde hayat var' dedi. - DÜZCE
Kaynak: İHA
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