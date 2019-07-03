Vali Dağlı Gaziyi evinde ziyaret etti

DÜZCE(İHA) – Vali Dr. Zülkif Dağlı, terör örgütü ile çıkan çatışmada yaralanarak Gazi olan Uzman Çavuş Sertaç Baran Top'u ziyaret ettii geçmiş olsun dileklerinde bulundu.



Vali Dr. Zülkif Dağlı, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde terör örgütü ile çıkan çatışmada yaralanarak Gazi olan Uzman Çavuş Sertaç Baran Top'u Akçakoca ilçesindeki baba ocağında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ziyarette Kaymakam Yasin Öztürk, Düzce Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım'da hazır bulundu. Gazi Sertaç Baran Top ziyaretten duyduğu memnuniyeti diye getirdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA