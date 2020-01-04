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Vali Dağlı halk günü toplantısında vatandaşları dinleyecek

Düzce Valiliği tarafından her ay düzenli olarak yapılan Halk Günü toplantısı 7 Ocak 2020 Salı günü Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

04.01.2020 10:14 | Son Güncelleme: 04.01.2020 10:19 Vali Dağlı halk günü toplantısında vatandaşları dinleyecek
Valiliği tarafından her ay düzenli olarak yapılan Halk Günü toplantısı 7 Ocak 2020 Salı günü Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilecek. Yapılan açıklamada toplantıya katılmak isteyen vatandaşların 6 Ocak'ta başvuru yapması gerektiği belirtildi.

Düzce Valiliği tarafından her ay düzenli olarak yapılan Halk Günü toplantısı 7 Ocak 2020 Salı günü yapılacak. Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, toplantıya katılmak isteyen vatandaşların 6 Ocak günü İl Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor.

7 Ocak 2020 Salı günü yapılacak olan Halk Günü toplantısı saat 14.00'da Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacağı belirtildi. - DÜZCE

Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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