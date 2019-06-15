15.06.2019 12:02
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Vali Dağlı "Hep birlikte güzel hizmetler yapacağız"

Vali Dağlı "Hep birlikte güzel hizmetler yapacağız"

Vali Dr. Zülkif Dağlı, İl Genel Meclis toplantısına katıldı meclis üyelerine "Hep Birlikte uyum içerisinde ilimize hayırlı ve güzel hizmetler yapacağız" dedi.

Vali Dr. Zülkif Dağlı, İl Genel Meclis toplantısına katıldı meclis üyelerine "Hep Birlikte uyum içerisinde ilimize hayırlı ve güzel hizmetler yapacağız" dedi.

Vali Zülkif Dağlı, İl Genel Meclisi Haziran ayı son birleşim toplantısına katıldı. İl Özel İdaresi Genel Sekreter vekili İsmail Sündük, İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Günal ve birim amirleri tarafından karşılandı.

Vali Dağlı yeni seçilen İl Genel Meclis üyelerine hayırlı olsun dileğinde bulunarak, "Hep Birlikte uyum içerisinde ilimize hayırlı ve güzel hizmetler yapacağız" dedi. - DÜZCE
Kaynak: İHA
Meclis Başkanı, Sekreter, Zülkif Dağlı, Güncel

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