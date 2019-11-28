Haberler » Güncel » Vali Dağlı, Kıbrıs gazisine madalyası verildi - Haber

Vali Dağlı, Kıbrıs gazisine madalyası verildi

Vali Dr. Zülkif Dağlı Düzceli Kıbrıs Gazisi Mahmut Yıldırım'a madalya ve beraatı teslim etti.

28.11.2019 17:40 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:45Vali Dağlı, Kıbrıs gazisine madalyası verildi
Vali Dr. Zülkif Dağlı Düzceli Gazisi Mahmut Yıldırım'a madalya ve beraatı teslim etti.

Kıbrıs Adası'nda Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 45 yıl geçti. O bölgede gazi olan Düzceli Mahmut Yıldırım'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beraatı Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı tarafından teslim edildi. Kıbrıs Gazisi Mahmut Yıldırım ve eşi Fatma Yıldırım'ı evinde ziyaret Vali Dağlı, ayrıca aile ile de sohbet ederek hal hatırlarını sordu. Mahmut Yıldırım'a Madalyası dışında beraatı da teslim edildi. - DÜZCE

Mahmut Yıldırım, Zülkif Dağlı, Kıbrıs, TSK, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:28 Liseli Furkan yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
19:27 Öğrenci servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
19:26 Bakanı Selçuk, Ege Tanıtım Günleri'ni ziyaret etti
19:19 Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery...
19:19 Gökyüzündeki ay ve yıldız Türk bayrağını hatırlattı
19:18 Instagram çöktü! Keşfet çalışmıyor, akış yenilenmiyor
18:51 Son Dakika: İSKİ'nin zam talebi İBB Meclisi'nde reddedildi
17:41 Genç Parti'den dikkat çeken "Cem Uzan" videosu: Bakalım uçakta yer var mı?
17:12 Mbappe'nin PSG'de kalacağı açıklandı
17:06 Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
15:52 Beyoğlu'nda bir internet kafeye silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
10:10 Son dakika: Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye belli oldu
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
28.11.2019 19:29:20