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Vali Dağlı "MOBESE'ler her yerde olacak"

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı polis bölgesinde bir çok noktada yer alan MOBESE'lerin jandarma bölgesinde de yaygınlaşması için çalışma yaptıklarını söyledi.

11.01.2020 12:32 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:37Vali Dağlı
DÜZCE(İHA) – Valisi Dr. Zülkif Dağlı polis bölgesinde bir çok noktada yer alan MOBESE'lerin jandarma bölgesinde de yaygınlaşması için çalışma yaptıklarını söyledi.

Vali Dr. Zülkif Dağlı, MOBESE'lerin Bölgesinde de yaygınlaştırılması için çalışma yürüttüklerini açıkladı. Vali Dağlı konu ile ilgili Jandarma Genel Müdürlüğü ile temas halinde olduklarını belirterek "MOBESE'lerde belli bir aşamaya geldik. Jandarma bölgesinde yaygınlaştırmak için Jandarma Genel Komutanlığı nezdinde çalışmalar sürüyor" dedi. - DÜZCE

Zülkif Dağlı, Jandarma, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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