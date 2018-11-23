Vali Dağlı, Öğretmenler Günü'nü Kutladı

Düzce
Valisi Zülkif Dağlı
, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Dağlı mesajında, öğretmenlerin, hayatı öğreten, hayata hazırlayan en değerli rehber olduğunu belirtti.
Öğretmenlerin sevgiyi, saygıyı, bilgiyi, insanlığı, çalışmayı, okumayı, anlamayı, affetmeyi, yardım severliği, vefakarlığı öğreten kişiler olduğunu aktaran Dağlı, şunları kaydetti:
"Bu anlamda her başarının altında öğretmenlerin imzası vardır. Bu vesileyle, bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Türk eğitimine yıllarını vermiş emekli öğretmenlerimize de sağlık, huzur ve esenlikler temenni ediyorum. Hayatını kaybeden bütün eğitim camiası çalışanlarına ve öğretmenlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum."
Zülkif Dağlı,Düzce