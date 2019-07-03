Vali Dağlı Suriye'de yaralanan askeri ziyaret etti

- Ziyaretten detaylar Vali Dağlı Suriye'de yaralanan askeri ziyaret ettiDÜZCE (AA) Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Suriye'de Zeytin Dalı Harekat bölgesinde yaralanan uzman çavuş Sertaç Baran Top'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.Ziyarette yaralı asker Baran Top ve aile fertlerine geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Dağlı, bir süre sohbet ettiği gazi ve ailesine bir ihtiyaç ve isteklerinin olup olmadığını sordu.Vali Dağlı, yaralı askere en kısa sürede iyileşmesi temennisinde bulunurken, devlet olarak vatan savunmasında bedel ödeyen her askerin gurur vesilesi olduğunu ve her daim yanlarında olduklarını söyledi.Ziyarete, Düzce Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım ve Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk de eşlik etti.