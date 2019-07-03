03.07.2019 11:49
Haberler» Güncel» Haber

Vali Dağlı Suriye'de yaralanan askeri ziyaret etti

- Ziyaretten detaylar Vali Dağlı Suriye'de yaralanan askeri ziyaret etti DÜZCE (AA) Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Suriye'de Zeytin Dalı Harekat bölgesinde yaralanan uzman çavuş Sertaç Baran Top'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

- Ziyaretten detaylar Vali Dağlı Suriye'de yaralanan askeri ziyaret etti
DÜZCE (AA) Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Suriye'de Zeytin Dalı Harekat bölgesinde yaralanan uzman çavuş Sertaç Baran Top'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarette yaralı asker Baran Top ve aile fertlerine geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Dağlı, bir süre sohbet ettiği gazi ve ailesine bir ihtiyaç ve isteklerinin olup olmadığını sordu.
Vali Dağlı, yaralı askere en kısa sürede iyileşmesi temennisinde bulunurken, devlet olarak vatan savunmasında bedel ödeyen her askerin gurur vesilesi olduğunu ve her daim yanlarında olduklarını söyledi.
Ziyarete, Düzce Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım ve Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk de eşlik etti. Vali Dağlı Suriye'de yaralanan askeri ziyaret etti
Kaynak: AA
Güncel

Son Dakika Haberleri
13:55   - EL BAB'DA BOMBA YÜKLÜ MOTOSİKLETLE SALDIRI: 2 ÖLÜ
13:55   Bulanık'ta halk toplantısı
13:55   Talas Belediyesi ve MMO arasında Asansörlerin Periyodik Kontrolleri Protokolü İmzalandı
13:55   Tasarımda 2020 yılı akımı masaya yatırıldı
13:55   FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon
13:55   Yeni Malatyaspor'un yeni golcüsü Jahovic form düşüklüğünün nedenini açıkladı
13:55   Hamur'da tapu müdürlüğü ile belediye arasında iş birliği protokolü imzalandı