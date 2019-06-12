Vali Dağlı vatandaşları tek tek dinledi

Düzce
Valisi Dr. Zülkif Dağlı
geleneksel hale getirilen halk gününde vatandaşların sorunlarını dinledi. Çözüm yolları aradı.
Dağlı sorunları tek tek dinledi Her ay düzenli olarak vatandaşların sorunlarının çözülmesi için Vali Dr. Zülkif Dağlı tarafından başlatılan halk günü toplantısı yapıldı. Toplantıya ilgili tüm birim müdürleri katıldı. Vatandaşlar tek tek içeri girerek sorunlarını birinci ağızdan Vali Zülkif Dağlı'ya anlattılar. Katılımın yoğun olduğu gözlendi. - DÜZCE
Kaynak: İHA
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