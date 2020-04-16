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Vali Dağlı, Vefa Sosyal Destek Grubunu ziyaret etti

19) önlemleri kapsamında yayınlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma yasağı genelgesi doğrultusunda oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun iletişim merkezini ziyaret etti.

16.04.2020 20:48 | Son Güncelleme: 16.04.2020 20:48
Vali Dağlı, Vefa Sosyal Destek Grubunu ziyaret etti
19) önlemleri kapsamında yayınlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma yasağı genelgesi doğrultusunda oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun iletişim merkezini ziyaret etti.

Korona virüs salgınına karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda 81 ilde olduğu gibi Düzce 'de de çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi ve mağduriyet yaşamaması için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu yaşlı vatandaşlara yardım ulaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yayınlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma yasağı genelgesi doğrultusunda oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun iletişim merkezini ziyaret etti. Vali Dağlı'ya ziyaretinde Düzce İl Jandarma Alay Komutanı Mustafa Çetinkaya, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin eşlik etti. Vali Dağlı, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu Koordinasyon Merkezi'nde yetkililerden bilgi alarak çalışmalarında başarılar diledi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Düzce, Güncel
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