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Vali Dağlı, Yığılca'da Kur'an kursu açılışına katıldı

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Yığılca ilçesi Gökçeağaç köyünde yapımı tamamlanan, Gökçeağaç Köyü Erkek Yatılı Kur'an Kursunun açılışını gerçekleştirdi.

25.10.2019 18:06Vali Dağlı, Yığılca'da Kur'an kursu açılışına katıldı
Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Yığılca ilçesi Gökçeağaç köyünde yapımı tamamlanan, Gökçeağaç Köyü Erkek Yatılı Kur'an Kursunun açılışını gerçekleştirdi.
Vali Dağlı, açılış öncesinde Kur'an kursunda incelemelerde bulunarak bilgi aldı.
Dağlı, gençler için önemli bir binanın açılışına yaptıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:
"Çocuklarımız için ne yapsak yeridir. Ne yapsak azdır. İnşallah bu bir başlangıç. Bundan çok daha güzelini, çok daha iyisini, çok daha modern ve güzel imkanları bu çocuklarımıza sağlayacağız. Burayı çok daha güzel bir gençlik merkezine dönüştüreceğiz."
Konuşmaların ardından İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Yığılca Kaymakamı Muhammed Çetin ve Belediye Başkanı Rasim Çam, kurdele keserek binanın açılışını yaptı.

Zülkif Dağlı, Yığılca, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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