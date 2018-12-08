Vali Davut Gül; "Esnaf Mutluysa Şehir Mutludur"

Gaziantep Valisi Davut Gül, İldeki Sivil Toplum Kuruluşlarına iade-i ziyarette bulunuyor.

Vali Gül; "Esnaflar şehirler için çok önemlidir. Bir esnafın gözünün içine baktığınızda şehirle ilgili genel bir kanaate ulaşırsınız. Esnaf mutluysa şehir mutludur. Bu anlamda esnafımızın yaptığı işi önemsiyoruz. Esnafımızın işinin iyi olması, herhangi bir sıkıntı yaşamaması, ticari hayatının kolaylaştırılması için görev yaptığımız süre içerisinde kamu anlamında yapılabilecek ne varsa onları da yapacağız" dedi.

Ziyaretlerine Sanayi Odası ile devam eden Vali Gül, sanayicilerin yaşadıkları sorunlar ve taleplerle ilgili Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu'ndan bilgi aldı. Gaziantep'in sanayi ve ticaret anlamında örnek alınacak olağanüstü bir şehir olduğunu vurgulayan Vali Gül; yürütülen çalışmalar ve projelerle ilgili başarı temennilerinde bulundu.

Vali Gül, iade-i ziyaretler kapsamında Ticaret Odası ve Ticaret Borsasını da ziyaret etti. Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım'dan Gaziantep ekonomisi, yapılan çalışmalar ve yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi alan Vali Gül, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ile Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı'dan da borsanın faaliyetleri ve projeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.