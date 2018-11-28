Vali Davut Gül: "İlave Eğitimlerle Öğrencilerimizi Desteklemeliyiz"

Gaziantep Valisi Davut Gül, Akşehir'de Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında düzenlenen tiyatro yarışmasında üçüncü olan Dr. Cemil Karslıgil İlkokulu'nu ziyaret ederek dereceye giren öğrencilerin tiyatro gösterisini izledi. Vali Gül, ilave eğitimlerle öğrencilerin desteklenerek geleceğe daha iyi hazırlanması gerektiğini kaydetti.

Gül ayrıca okulda sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya gelip, öğretmenlerle toplantı yaptı.

Arif Nihat Asya Anadolu Lisesini de ziyaret eden Vali Gül, sınıfları dolaşarak öğrencilerle bir süre yakından ilgilendi.

Sınavlara hazırlanan öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini ifade eden Vali Gül, öğretmenlerle yaptığı toplantıda; "Öğrenci, öğretmen ve veli işbirliğinde öğrencilerimizin her türlü ihtiyacını karşılamamız lazım. Rutinin dışına çıkmalıyız. Öğrenci okul dışında eğitime ihtiyaç duymamalı. Dershanecilik olayı tarihe karıştı. Bu devletimizin kırmızı çizgisidir. Öğrencilerimizin dışarda eğitim alması hem ekonomik hem de ideolojik istismara neden olur. Buna fırsat vermeyeceğiz" dedi.

"Kurs Merkezleri Denetlenecek"

Vali Gül; "Kurs merkezleri denetlenecek. Kaçak dershanecilik yapanlar hakkında gerekli cezai işlemler uygulanacak. Milli Eğitim Müdürlüğümüz bunların takipçisi olacak" diye konuştu.

Daha iyisinin her zaman mümkün olacağının altını çizen Vali Gül, okul aile birliği toplantılarına katılacağını ve öğretmen, öğrenci, veli işbirliğinde başarıya ulaşılacağının mesajını verdi.

Okul ziyaretleri sonrasında Münif Paşa İl Halk Kütüphanesini de ziyaret eden Vali Gül, kütüphane hakkında yetkililerden bilgi alarak kütüphaneden faydalanan öğrencilerle bir süre sohbet etti.