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Vali Demirtaş: "Adana gastronomi kenti olacak"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana'yı gastronomi kenti olma yolunda ilerleten birçok çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

25.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:02Vali Demirtaş:
Valisi Mahmut Demirtaş, Adana'yı gastronomi kenti olma yolunda ilerleten birçok çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

İlçelerde kooperatifçiliği teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilecek çalışmalar Vali Demirtaş başkanlığında ele alındı.

Adana'nın zengin yemek kültürünün korunması, tanıtılması ve alternatif bir turizm unsuru olarak kırsal kalkınma hedefinde değerlendirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda görüşüldü.

Makam toplantı salonunda gerçekleştirilen ve İl Ticaret Müdürü Adnan Ekiz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdür Vekili Recep Kurtoğlu ile ilgili yetkililerin katıldığı toplantıda, Adana yöresinin unutulan yemeklerini canlandırmak, turizm tanıtım faaliyetleriyle kırsal kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla yapılması gereken çalışmalar hakkında Vali Demirtaş'a bilgi verildi.

Toplantıda aldığı bilgiler doğrultusunda bir açıklamada bulunan Vali Demirtaş, "İlimizi gastronomi kenti olma yolunda ilerleten birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Valiliğimiz himayesinde ilgili kurumlarımızın iş birliğinde yapılacak çalışmalarla, kırsalda ve kentte kooperatifleşmeyle kadınlarımızın ekonomiye katkıda bulunmaları ve istihdamlarının arttırılması amacıyla gerçekleştireceğimiz çalışmalarımız sonucunda Adana'mızın Türkiye lezzet haritasında hak ettiği yere ulaşacağından hiç şüphemiz yok" dedi.

Toplantı, yapılan değerlendirmelerin ardından görüş alışverişinde bulunulmasıyla sürdü. - ADANA

Mahmut Demirtaş, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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