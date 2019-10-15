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Vali Demirtaş: "Adana'nın geleceğine önemli bir yatırım yaptık"

Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında yapılan projelerde gerçekleştirilen çalışmalar, Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında düzenlenen toplantıda ele alındı.

15.10.2019 14:48Vali Demirtaş:
Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında yapılan projelerde gerçekleştirilen çalışmalar, Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında düzenlenen toplantıda ele alındı.

Makam toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Murat Süzen ve ilgili diğer yetkililer katıldı.

Toplantıda açıklama yapan Vali Demirtaş, eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal uyuma, güvenlikten kültür-sanata kadar farklı çalışma alanlarında gerçekleştirilen projelerle Adana'nın geleceğine önemli bir yatırım yaptıklarını dile getirdi. Geliştirilen onlarca proje ve destekleyici alt faaliyetler ile başlayan gelişim hareketini devam ettireceklerini belirten Vali Demirtaş, projelerde emeği geçen herkese teşekkür ettiğini kaydetti.

Karşılıklı görüş alışverişi ile devam eden toplantı yapılan sunumların ardında sona erdi. - ADANA

Mahmut Demirtaş, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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