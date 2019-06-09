Vali Demirtaş, akvaryum balığı üreticisi kadınları ziyaret etti

Adana
Valisi Mahmut Demirtaş
, akvaryum balığı üretimi gerçekleştiren kadın girişimcileri ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce desteklenen ve 10 kadın girişimci tarafından sürdürülen akvaryum balığı üretim çalışmalarını yerinde inceledi.
Projede yer alan kadın girişimcilerden akvaryum balığı üretim çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Demirtaş, kadınların bu tür projelere yönelik ilgilerinin hem ekonomiye hem de aile bütçesine katkı sağlaması açısından önemli ve yararlı olduğunu belirtti.
İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali
Tekin de proje kapsamında evleri uygun olan 10 kadının belirlendiğini ve bu kişilere Türkiye İş Kurumu aracılığıyla akvaryum balığı yetiştirme konusunda eğitim verildiğini bildirdi.
Kaynak: AA
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