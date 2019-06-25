25.06.2019 10:12
Haberler » Güncel » Haber

Vali Demirtaş: "Bağımlılık küresel bir halk sağlığı sorunu"

Vali Demirtaş: "Bağımlılık küresel bir halk sağlığı sorunu"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, bağımlılığın toplumların hem bugününü hem de geleceğini tehdit eden, beden ve ruh sağlığını, toplumun yapısını bozan küresel bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş , bağımlılığın toplumların hem bugününü hem de geleceğini tehdit eden, beden ve ruh sağlığını, toplumun yapısını bozan küresel bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Musa Üner, Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, ilçe kaymakamları, il müdürleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda; kamu kurumları bağımlılıkla mücadele konusunda gerçekleştirdikleri sunumlarla yaptıkları çalışmalar hakkında Vali Demirtaş ve katılımcılara bilgiler verdi.

Vali Demirtaş toplantıda yaptığı açıklamada, bağımlılığın toplumların hem bugününü hem de geleceğini tehdit eden, beden ve ruh sağlığını, toplumun yapısını bozan küresel bir halk sağlığı sorunu olduğuna değinerek toplumda yıkıcı sonuçlar doğuran bağımlılık probleminin ortadan kaldırılabilmesi için kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları ile vatandaşın iş birliği yaparak bağımlılıkla mücadele ettiğini belirtip uyuşturucu kullanılmayan sağlıklı bir toplum hedefine ulaşmak için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmeye devam edeceğini ifade etti.

Vali Demirtaş'ın bağımlılıkla mücadele konusunda çalışan tüm kurum-kuruluş temsilcilerine teşekkür ettiği toplantı, uyuşturucu kullanımı ve bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan ve yapılması gereken çalışmaların değerlendirilmesi ve görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi. - ADANA
Kaynak: İHA
Adana , Mahmut Demirtaş , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
12:29 Kılıçtepe: Türkiye'de her yıl 250 bin kişi uyuşturucu tedavisi görüyor
12:28 Uşak'ta "STK'lar Sivil Toplum Destek Merkezi ile Güçleniyor" projesi açılışı
12:28 Başkan Tutal 'Meşveret Günleri'nde hemşehrilerini dinleyecek
12:28 Longozlara kuş kulesi
12:28 Özel öğrencilerden Vali Akın'a ziyaret
12:27 Eşini 88 bıçak darbesiyle öldüren sanığa 'tahrik' indirimi ile 15 yıl hapis
12:27 TÜGVA Bulancak İlçe Temsilciliğinden "İyiliğe İz Bırak" projesi