Vali Demirtaş, bebek dostu sağlık kuruluşlarına plaket

Vali Mahmut Demirtaş, 1991 yılından beri yürütülen Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları programı kapsamında plaket almaya hak kazanan hastanelere plaketlerini takdim etti.Valilik toplantı salonunda düzenlenen tören İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer'in açılış konuşması ile başladı. Adana'nın Türkiye'ye örnek bir il olarak yıllardır devam eden bu süreçte altın bebek il unvanını 2015 yılında aldığını dile getiren İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer "Bu süreçte anne sütü ve beslenme noktasında biliyoruz ki anne sütü ilk 6 ayda çocuğun olmazsa olmaz besin kaynağıdır. Daha sonra 2 yaşına kadarki süreçte hekim kontrolü ve bilgisi dahilinde anne sütünü mutlak suretle öneriyoruz. Anne sütü, anne ile bebek arasında hem ruhsal birliktelik hem de bağışıklık sistemi açısından Yaratan'ın verdiği ulvi bir besin kaynağı" dedi.Ana çocuk sağlığı açısından doğum olan her sağlık tesisinde mutlak şekilde altyapı kurulması gerektiğine değinen Dr. Ahmet Özer, "Eğitimli sağlık personelimiz sayesinde taburcu ettiğimiz her anneyi doğru beslenme, doğru emzirme noktasında bilgilendiriyoruz. Yerine getirdiğimiz bu hizmetler Bakanlığımız tarafından her yıl denetleniyor. Bunu sürdürülebilir kılamıyorsanız ilimizdeki bu altın bebek unvanı geri alınıyor" diye konuştu.Vali Mahmut Demirtaş ise yaptığı konuşmada; anne karnındaki gelişimini olağanüstü bir kordonla sağlayan insanoğlunun, gözlerini dünyaya açtıktan sonra beslenme ihtiyacını anne sütüyle karşılamaya başladığını belirtti. Bebeği ilk andan itibaren yaşama tutunduran anne sütünün; ilk altı ayda bebeğin ihtiyacının yüzde 100'ünü, ikinci altı ayda yüzde 50'sini, 12. aydan sonra ise yüzde 30'unu karşıladığını ifade eden Vali Demirtaş, "Her geçen gün farklı özellikleri ve yararları keşfedilen anne sütü, emzirmenin bebek üzerindeki rahatlatıcı etkileri ve anneyle bebek arasındaki duygusal bağın pekişmesi yönleriyle de farklı bir olaya işaret etmektedir. Saymakla bitiremeyeceğimiz tüm bu özellikleri nedeniyle, anne ve bebek sağlığı açısından hatalı anne sütü uygulamalarının önlenmesi de büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda Sağlık Bakanlığımızın 'Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı' 1991 yılından bugüne büyük bir titizlikle uygulanmaktadır. Programla Türkiye'de gebelik döneminden başlanarak annelere ilk 6 ay sadece anne sütü, sonrasında da tamamlayıcı beslenmeyle 2 yaş ve ötesine kadar bebeğin emzirilmesi öğütlenmektedir" dedi.Bununla birlikte sağlık personeliyle anne adaylarını anne sütü ve emzirme konularında bilgilendiren hastanelerin de "Bebek Dostu Hastane"; uygun özellikleri taşıyan yoğun bakım birimlerinin ise "Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım" unvanlarını aldığını belirten Vali Demirtaş, "Öte yandan bebek dostu il olmak için de il merkezindeki çocuk hastaneleriyle doğum yaptırılan hastanelerin tamamının bebek dostu hastane olması ve 1. basamak sağlık kuruluşlarının da en az yüzde 50'sinin bebek dostu olması gerekmektedir. Bu bağlamda programa yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda ilimiz, 2005 yılında 'Bebek Dostu İl', 2015 yılında da 'Altın Bebek Dostu İl' unvanlarını almıştır. Ayrıca ilimizde hizmet veren 728 Aile Hekimliği Birimimizden 711'i de 'Bebek Dostu Aile Hekimliği Birimi' olarak hizmetlerini sürdürmektedir" şeklinde konuştu.24-28 Eylül 2018 tarihleri arasında, ulusal değerlendirme ekipleri tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde, dört hastanenin daha "bebek dostu hastane" unvanı almaya hak kazandığını dile getiren Vali Demirtaş, "Üç hastanemizin bebek yoğun bakım üniteleri de "bebek dostu yoğun bakım" unvanına layık görülmüştür. İlimizdeki 26 hastanemiz ise teşekkür belgesi ile taltif edilmiştir. Buradan plaket ve teşekkür belgesi almaya hak kazanan tüm hastanelerimizi tebrik ediyor; başarılarının daim olmasını diliyorum. İşimizin bu aşamadan sonra daha zor olduğunu da hatırlatmakta yarar görüyorum. Evet, bu belgeleri ve plaketleri almak önemlidir. Ancak bu plaketleri ve belgeleri aldıktan sonra daha kaliteli hizmet sunmak, en az bu plaket ve belgeler kadar kıymetlidir. Ben, ilimizdeki tüm sağlık kuruluşlarının vatandaşlarımızın memnuniyeti ve hizmetin kalitesi noktasında gereken tüm duyarlılığı göstermeye devam edeceklerine yürekten inanıyorum" dedi.Konuşmaların ardından "Bebek Dostu Hastane" unvanını almaya hak kazanan Adana Şehir Hastanesi, Yüreğir Devlet Hastanesi, Özel Güzelyalı Hastanesi, Özel Sezar Hastanesi ve Seyhan Devlet Hastanesi ile Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım" unvanını almaya hak kazanan Adana Şehir Hastanesi, Adana Seyhan Devlet Hastanesi Marsa Yerleşkesi ve Özel Adana Metro Hastanesi yetkililerine plaketleri verildi.Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan ve İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer'in katıldığı plaket töreni verdikleri hizmetlerde başarı gösteren 26 hastaneye teşekkür belgesi verilmesinin ardından sona erdi. - ADANA