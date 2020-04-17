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Vali Demirtaş, oda temsilcileriyle maske dağıtımını planladı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kentte üretim yapan firmalara yapılacak maske dağıtım çalışmalarını planlamak amacıyla oda temsilcileriyle bir araya geldi.

17.04.2020 16:30 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:30
Vali Demirtaş, oda temsilcileriyle maske dağıtımını planladı
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kentte üretim yapan firmalara yapılacak maske dağıtım çalışmalarını planlamak amacıyla oda temsilcileriyle bir araya geldi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen ve Vali Yardımcısı Murat Süzen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gazi Demir, Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ile ilgili temsilcilerin katıldığı toplantıda, kentte üretim yapan firmalara yapılacak maske dağıtım faaliyetleri tüm ayrıntılarıyla ele alındı.

Vali Demirtaş toplantıda yaptığı açıklamada; korona virüs salgınından korunmak için alınması gereken en önemli tedbirlerden birinin maske takmak olduğunu belirterek toplu iş yerlerinde çalışanların maske takmalarının zorunlu tutulmasının üzerine Adana'da bulunan ve bu kapsama giren iş yerlerine ücretsiz maske dağıtılmasına yönelik çalışmaları titizlikle ve koordineli bir şekilde yürüttüklerini ifade etti.

Toplantı, yapılacak çalışmaların planlanmasının ardından değerlendirmelerde bulunulmasıyla sürdü. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mahmut Demirtaş, Jandarma, Adana, Güncel
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