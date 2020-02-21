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Vali Demirtaş, öğrencilerle buluştu

Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında kurumlar tarafından düzenlenen çeşitli projelerin etkinlikleri Yüreğir Fatin Rüştü Zorlu Ortaokulu'nda Vali Mahmut Demirtaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

21.02.2020 14:47 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:47Vali Demirtaş, öğrencilerle buluştu
Güney Kalkınma Programı kapsamında kurumlar tarafından düzenlenen çeşitli projelerin etkinlikleri Fatin Rüştü Zorlu Ortaokulu'nda Vali Mahmut Demirtaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen seminerlerin ardından öğrencilere, kitap okuma, sağlıklı beslenme, okula düzenli devam etme gibi iyi alışkanlıkların kazandırılmasına yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Murat Süzen, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ile kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı etkinlikte Vali Demirtaş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Kitabım ve Okulum Benim Başarı Yolum Projesi" kapsamında okulda öğrenim gören öğrencilere kitap dağıttı.

Daha sonra Adana Çiftçiler Birliğince "Sağlık İçin Narenciye Tüketelim" sloganıyla hazırlanan proje çerçevesinde narenciye ürünlerinin tüketim alışkanlığının küçük yaşlarda kazandırılması ve sağlığa yararları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Vali Demirtaş, tarafından öğrencilere narenciye ürünleri dağıtıldı. Narenciye ürünlerinin dağıtılmasının ardından sürekli devamsız durumda olan ve devamsızlık yapmaması için çalışmalar yürütülerek okula tekrar kazandırılan 25 öğrenciye ayakkabısı hediye eden Vali Demirtaş, "Tüm bu projelerimiz ve etkinliklerimiz gelecek nesillerimizin daha iyi alışkanlıklara sahip olması, daha güzel yarınlara sahip olmaları amacıyla programımıza dahil olan kurumlarımızın iş birliğiyle gerçekleştirilmiştir. Projelerin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, kıymetli öğrencilerimize öğrenim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi. - ADANA

Mahmut Demirtaş, Yüreğir, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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