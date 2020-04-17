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Vali Demirtaş pazar yerlerinde incelemelerde bulundu

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Seyhan ilçesinde pazar yerlerindeki yoğunluğu azaltmak amacıyla yeni pazarların kurulabileceği alternatif alanlarda ve mevcut pazar yerlerinde incelemelerde bulundu.

17.04.2020 16:31 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:32
Vali Demirtaş pazar yerlerinde incelemelerde bulundu
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Seyhan ilçesinde pazar yerlerindeki yoğunluğu azaltmak amacıyla yeni pazarların kurulabileceği alternatif alanlarda ve mevcut pazar yerlerinde incelemelerde bulundu.

Vali Yardımcısı Murat Süzen, Seyhan Kaymakam Vekili Mustafa Yavuz, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ve ilgili kurum müdürlerinin katıldığı inceleme ziyaretinde, korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında vatandaşların sosyal hareketliliğini en aza indirmek amacıyla pazar yerlerinde yapılması gereken çalışmalar ele alındı.

Vali Demirtaş inceme ziyareti sırasında yaptığı değerlendirmede, "Korona virüsün en temel özelliği yayılma hızının yüksek olmasıdır. Salgının yayılma hızını azaltmak ise vatandaşlarımızın sosyal hareketliliğini en aza indirerek sosyal izolasyonu sağlamaktan geçiyor. Bizler bu amaç doğrultusunda olabildiğince tedbirlerimizi arttırıyoruz. Vatandaşlarımızdan aldığımız bu tedbirlere sıkı sıkıya uymalarını bekliyoruz" dedi.

Salgının bir an önce biterek hayatın normale dönebilmesi için herkesin kurallara riayet etmesi gerektiğini yineleyen Demirtaş, tüm vatandaşları zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları, çıkmak zorunda olanları sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmaları konusunda uyardı.

Vali Demirtaş'ın pazar yerleri incelemesi yapılan çeşitli değerlendirmelerin ardından sona erdi. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Seyhan, Adana, Güncel
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