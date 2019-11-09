Haberler » Güncel » Vali Demirtaş, şehit ailesini ziyaret etti - Haber

Vali Demirtaş, şehit ailesini ziyaret etti

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel'in merkez Yüreğir ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

09.11.2019 16:58 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:58Vali Demirtaş, şehit ailesini ziyaret etti
Valisi Mahmut Demirtaş, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel'in merkez Yüreğir ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.



Vali Demirtaş, şehidin yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek, "Bizim bu vatanda huzur ve esenlik içinde yaşamamız uğruna canını feda eden hiçbir şehidimizi asla unutmayacağız. Onlardan bize yadigar kalan kıymetli aileleri her zaman başımızın tacıdır. Onları daima koruyup kollayarak aziz şehitlerimizin gözünü arkada bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.
Şehit yakınları da Demirtaş'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti belirtti.

Barış Pınarı Harekatı, Mahmut Demirtaş, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:12 Kemeraltı'nda iş yeri yangını
17:12 Ağrı'da 7 terörist etkisiz hale getirildi
17:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da
17:12 Yazar Adnan Özyalçıner: "Televizyon ya da bilgisayar değil, kitaplar düş kurdurur"
17:11 İzmir yemek getiren kuryeler kredi kartlarını kopyalamış: 4 gözaltı
16:51 Cem Uzan, Türkiye'ye döneceğini söyledi: Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkacağım
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
16:40 Siyanürle intihar eden 4 kardeşin cenazelerinin arkadaşları Serpil Alkan'a verilmesine üvey kardeşler onay verildi
15:39 Terör örgütü YPG/PKK mensuplarına ait konvoy, Türkiye'den görüntülendi
15:31 Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki: İki yüzlülük yapıyorlar
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
9.11.2019 17:13:35