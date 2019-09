Vali Demirtaş: "Şehit ve gazi olmaktan kaçınmayacak bir milletin mensubuyuz"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Milletimizin hiçbir evladı topraklarımızı korumak uğruna mücadele etmekten kaçınmamış, canından çok sevdiği vatan topraklarını binlerce şehit vererek korumuş ve yurdumuzun bugünlere gelmesine vesile olmuştur" dedi.



Vali Mahmut Demirtaş, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, tarih boyunca aziz milletin, coğrafyalar fethetmiş, devletler kurmuş ve en zor şartlar altında dahi şehit ve gazilerin gösterdiği yolda ilerleyip vatanına ve bayrağına sahip çıktığını ifade etti.



Vali Demirtaş, mesajında şunları kaydetti:



"Milletimizin hiçbir evladı topraklarımızı korumak uğruna mücadele etmekten kaçınmamış, canından çok sevdiği vatan topraklarını binlerce şehit vererek korumuş ve yurdumuzun bugünlere gelmesine vesile olmuştur. Vatanımız uğruna şehadete koşan aziz şehitlerimiz arkalarında ettikleri mücadelenin sonucunda sağ kalan kahraman gazilerimizi bırakmıştır. Gazilerimiz, fedakarlıklarıyla bu vatanın her bir ferdine şanlı zaferlerin yanı sıra destansı bir tarih armağan etmiştir. Kurtuluş Savaşımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 19 Eylül 1921'de "Mareşallik" rütbesi ile "Gazilik" unvanının verildiği günün yıl dönümü olan bugün, yurdumuzda her yıl "Gaziler Günü" olarak kutlanmaktadır. Vatanımızın semalarında bugün al bayrağımız dalgalanıyorsa buna vesile olan kıymetli şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Milletimiz, atalarımızdan bizlere miras kalan vatan aşkıyla tarihte olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbaline yapılan ve yapılacak olan tüm tehditlere karşı koymaktadır. Milletimiz, bunun en güzel örneğini 15 Temmuz'da gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişimi sırasında tek yürek olup devletimizi, demokrasimizi ve vatanımızı korumak uğruna tanklara göğüs gererek göstermiştir. Biz, egemenliği uğruna asla şehit ve gazi olmaktan kaçınmayacak bir milletin mensubuyuz. Böyle bir milletin ferdi olmaktan gurur duyuyor, şehitlerimizi daima gönüllerimizde yaşatacağımızı ve gazilerimizi de her zaman saygıyla başımıza taç yapacağımızı belirtiyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere geçmişten günümüze hiç değişmeyen bir anlayışla şehitlik ve gazilik mertebesine erişmekten onur duyan milletimizin bugüne kadar verdiği tüm şehitlerimizi, yaşayan ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyorum." - ADANA

Kaynak: İHA