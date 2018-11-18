Vali Demirtaş Stadyum İnşaatında İnceleme Yaptı

Adana
Valisi Mahmut Demirtaş
, tamamlanma aşamasına gelen Adana Şehir Stadyumunda incelemelerde bulundu.
Vali Demirtaş, Sarıcam ilçesinde 102 dönüm arazi üzerinde 33 bin seyirci kapasiteli olarak inşa edilen Adana Şehir Stadyumunda yapılan son çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.
Yeni stadın hizmete girmesiyle kentin 50 yıllık spor tesisi sorununun giderilmiş olacağını belirten Demirtaş, UEFA standartlarındaki stadyumun, Adana'nın yanı sıra bölge ve ülke sporuna çok önemli katkı sağlanacağını kaydetti.
Mahmut Demirtaş,Adana
18 Kasım 2018 Pazar 16:16