Vali Demirtaş: "Süratle Yatay Mimariye Dönüş Yapmalıyız"

23 Kasım 2018 Cuma 15:48



23 Kasım 2018 Cuma 15:48

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, insanın fıtratı gereği yaşadığı ortamda kültürel, tarihi, sosyal ve görsel ögelerle sürekli etkileşim halinde olduğunu ve bu etkileşim sürecinde yaşadığı çevreyi düzenlemeyi, güzelleştirmeyi ve daha yaşanabilir bir hale dönüştürmeyi amaçladığını söyledi."Kent Estetiği Şehrin Geleceği Paneli" Vali Mahmut Demirtaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.Roma'dan Osmanlı'ya yüzlerce yıllık tarihi, kültürü, sanatı bünyesinde barındıran Adana'nın ruh hamurunu yeni baştan yoğurmak gerektiğine değinen Vali Demirtaş, "Bu meyanda öncelikle Cumhurbaşkanımızın defaatle ifade ettikleri üzere, kentlerin bağrına bir bıçak misali saplanan dikey mimariden ivedilikle vazgeçip, süratle yatay mimariye dönüş yapmalıyız. Adana gibi yılda yer yer üç ürün hasadı yapılabilen bereketli topraklara sahip bir kentte, tarım alanlarının imara açılmasının bu şehrin hem bugününe, hem de geleceğine yapılmış en büyük yanlış olduğu akıllardan çıkarılmamalıdır. Bu alanlarda izinsiz yapılaşmaya da katiyen müsaade edilmemelidir" dedi.Öncesinde tarım, sonrasında sanayinin gelişmesiyle yaşanan göç ve çarpık kentleşmeye maruz kalan Adana'da, kentsel dönüşümün mutlak surette insan odaklı bir anlayışla hayata geçirilmesinin zorunluluğundan bahseden Vali Demirtaş "Bununla birlikte imar planları yapılırken kentin soluk alacağı yeşil alanlara, okul, sağlık tesislerine ve spor alanlarına yeteri kadar yer ayrılmasına dikkat edilmelidir. Kent içine sıkışıp kalan atölyelerle, küçük ve orta ölçekli sanayi tesisleri de şehir dışında uygun alanlara planlı bir biçimde taşınmalıdır" diye konuştu.Öte yandan yapıların, projelere uygun olarak inşa edilmesi gerektiğini ifade eden Demirtaş, "İmarda yoğunluk artışına kesinlikle izin verilmemelidir. Bugün karşılaştığımız en büyük sorunlardan biri de otopark sorunudur. Dolayısıyla otoparkı olmayan binalara ruhsat verilmemesi ve yapı denetimlerinin de sıkı bir biçimde denetlenmesi elzemdir. Ayrıca yeni açılan sokak ve caddelerin, gelecekte yaşanması muhtemel yoğunlukları dikkate alınmak suretiyle, uygun genişlikte planlamasının yapılması da, büyük önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı."Tarihi doku ile modern dokunuşların iç içe olduğu, yaşanabilir, çağdaş, sembol ve marka kent Adana ideali için, tüm paydaşların sadece elini değil, gövdesini taşın altına koyma vaktidir" diyen Vali Demirtaş, vaktin çocukların bizlere emaneti olan bereketli topraklara, tarihi, kültürü, sanatı ve estetiği ile dünden geleceğe uzanan bu kente sahip çıkma vakti olduğunu dile getirerek sözlerine son verdi. - ADANA