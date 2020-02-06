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Vali Demirtaş'tan depremzede Yalçın Karataş'a moral ziyareti

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Elazığ depreminde evi zarar gören ve uzun yıllardır sağlık sorunları yaşayan Yalçın Karataş'ı hastanede ziyaret etti.

06.02.2020 13:01 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:06Vali Demirtaş'tan depremzede Yalçın Karataş'a moral ziyareti
Valisi Mahmut Demirtaş, depreminde evi zarar gören ve uzun yıllardır sağlık sorunları yaşayan Yalçın 'ı hastanede ziyaret etti.

Yaklaşık 8 yıldır sağlık sorunları nedeniyle mağduriyet yaşayan depremzede vatandaşla yakından ilgilenen Vali Demirtaş, "54 yaşındaki vatandaşımız Yalçın Karataş, çok uzun yıllardır sağlık sorunları yaşamakta. Kendisi varis operasyonu geçirmiş ve ardından sol bacağında iyileşmeyen yaralar oluşmuş. Deprem nedeniyle Elazığ'da bulunan İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya bu mağduriyetini dile getirmiş. Bizler de vatandaşımıza yardımcı olmak amacıyla tedavisini ilimizde gerçekleştirmek istedik. Umuyorum ki hastamız gördüğü tedaviler sonrasında eski sağlığına kavuşacaktır" şeklinde konuştu.

Adana Çukurova Devlet Hastanesi ile eş zamanlı olarak özel bir hastanede tedavisi devam eden Yalçın Karataş'a Yüce Allah'tan acil şifalar dilediğini belirten Vali Demirtaş, daha sonra hastanede tedavi gören diğer hastaları da ziyaret ederek geçmiş olsun temennilerini iletti. - ADANA

Mahmut Demirtaş, Karataş, Elazığ, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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