Vali Demirtaş'tan Engellilere Ziyaret

Vali Mahmut Demirtaş
, eşi Beyhan Demirtaş ile Engelli Bireylere İş ve Meslek Edindirme Derneği'ni ziyaret etti.
Vali Demirtaş, Dernek Başkanı Sabiha Taciser Derici'den dernek faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Devletin yoğun destek ve teşvikleriyle Türkiye
'de son yıllarda, engelli vatandaşların yaşam şartlarının iyileştirilmesi konusunda atılan adımların sevindirici olduğunu belirten Demirtaş, "Engelli bireylerin meslek edinmesi, başta eğitim olmak üzere ekonomik, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda daha fazla yer bulabilmeleri amacıyla yapılacak her türlü çalışmanın öncüsü olmaya hazırız." ifadelerini kullandı.
Başkan Derici de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Türkiye,Mahmut Demirtaş
06 Aralık 2018 Perşembe 16:30