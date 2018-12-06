Vali Demirtaş'tan Şehit Derneklerine Tam Destek

06 Aralık 2018 Perşembe 11:47



06 Aralık 2018 Perşembe 11:47

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, şehit ailelerine yönelik gerçekleştirilecek tüm çalışmalara desteklerinin tam olacağını söyledi.15 Temmuz Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz ile Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Abdurrahman Yılmaz Vali Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Demirtaş, 15 Temmuz Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği ile Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı hakkında başkanlardan bilgiler aldı.15 Temmuz darbe girişiminde hainlere geçit vermeyerek bu uğurda seve seve şehit olan kahramanlara ve vatanımızın bekası için canlarını feda eden tüm şehitlere Allah'tan rahmet dilediğini dile getiren Vali Demirtaş, şehitlerin emanetlerine millet olarak daima sahip çıkacaklarını vurguladı.Şehitlerin Türk milletinin gönlünde çok ulvi bir yere sahip olduğunun altını çizen Vali Demirtaş, şehit ailelerine yönelik gerçekleştirilecek tüm çalışmalara desteklerinin tam olacağını kaydetti. - ADANA