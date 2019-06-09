Vali Demirtaş'tan üreticilere ziyaret

Adana
Valisi Mahmut Demirtaş
, lavanta, kekik, adaçayı ve balkabağı üretimi yapan çiftçileri ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamada, Demirtaş, Sarıçam
ilçesi Bayramhacılı Mahallesi'ndeki ekim alanlarını inceledi.
Burada üretim yapan çiftçilerden bilgi alan Demirtaş, üretimin bereketli olması temennisinde bulunarak başarılar diledi.
Demirtaş'a incelemeleri sırasında eşi Beyhan Demirtaş ile İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali
Tekin de eşlik etti.
Kaynak: AA
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