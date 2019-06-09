09.06.2019 16:45
Haberler» Güncel » Haber

Vali Demirtaş'tan üreticilere ziyaret

Vali Demirtaş

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, lavanta, kekik, adaçayı ve balkabağı üretimi yapan çiftçileri ziyaret etti.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, lavanta, kekik, adaçayı ve balkabağı üretimi yapan çiftçileri ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamada, Demirtaş, Sarıçam ilçesi Bayramhacılı Mahallesi'ndeki ekim alanlarını inceledi.
Burada üretim yapan çiftçilerden bilgi alan Demirtaş, üretimin bereketli olması temennisinde bulunarak başarılar diledi.
Demirtaş'a incelemeleri sırasında eşi Beyhan Demirtaş ile İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin de eşlik etti.
Kaynak: AA
Sarıçam, Mahmut Demirtaş, Adana, Güncel