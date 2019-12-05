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Vali Demirtaş Tufanbeyli ilçesini ziyaret etti

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Tufanbeyli ilçesini ziyaret ederek bazı incelemelerde bulundu.

05.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:50Vali Demirtaş Tufanbeyli ilçesini ziyaret etti
Valisi Mahmut Demirtaş, ilçesini ziyaret ederek bazı incelemelerde bulundu.
İlk olarak Tufanbeyli Kaymakamlığı'nı ziyaret eden Demirtaş, ilçede süren çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ardından kaymakamlık konferans soluna geçen Vali Demirtaş ve beraberindekiler, sivil toplum kuruluş temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Demirtaş ve beraberindekiler, toplantının ardından esnaf ziyareti yapıp, Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü'yü makamında ziyaret etti.
Vali Demirtaş, buradaki konuşmasında, Adana'nın tüm ilçelerinde yaşayan vatandaşların en iyi şekilde hizmet almasına çok önem verdiklerini belirterek "Vatandaşa en iyi hizmetin sunulması için herkesin üzerine düşen görevi yerine getireceğine inancım tam." dedi.

Mahmut Demirtaş, Tufanbeyli, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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