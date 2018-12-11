Vali Demirtaş: "Uyuşturucu Kullanılan Metruk Binalar Yıkılmalı"

11 Aralık 2018 Salı 10:20



11 Aralık 2018 Salı 10:20

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana'da yüze yakın metruk bina bulunduğunu belirterek, "Uyuşturucu bağımlısı gençlerin bu binaları çok ciddi şekilde kullandığını görüyoruz. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinden ricamız bu metruk binaların bir an evvel yıkılmasıdır" dedi.Vali Mahmut Demirtaş, kaymakamlar ve kurum müdürleriyle bir araya geldi. Toplantıda ilçelerin genel durumu vatandaşlara yapılan hizmetler ve ilçelerin ihtiyaçları tüm detayları ile ele alındı.Toplantı öncesinde Vali Demirtaş; kent güvenliği, eğitim, uyuşturucu ile mücadele, kaçak yapılaşma ve tasarruf tedbirleri hususunda bazı açıklamalarda bulundu.Uyuşturucu ile mücadele hususunda metruk binalara dikkat çeken Vali Demirtaş, Adana'da 100'e yakın metruk bina bulunduğunu dile getirerek bu binaların şüphesiz hemen yıkılması gerektiğini kaydetti. Özellikle uyuşturucu ile mücadelede en büyük engelin bu metruk binalar olduğunu belirten Vali Demirtaş, "Uyuşturucu bağımlısı gençlerin bu binaları çok ciddi şekilde kullandığını görüyoruz. Büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerinden ricamız bu metruk binaların bir an evvel yıkılmasıdır" diye konuştu.İçişleri Bakanlığınca, uyuşturucuyla mücadelede ihbar ayağını kolaylaştırarak vatandaşların karşılaştıkları uyuşturucu ticaretini en hızlı ve doğrudan bir şekilde ihbar edebilmelerini sağlamak ve bu ihbarları yaygınlaştırmak amacıyla Uyuşturucu ile Mücadele Uygulamasının (UYUMA) hazırlandığını aktaran Vali Demirtaş, "Uygulamayı telefonlarına indiren vatandaşlarımız, uyuşturucu satışı ve kullanımıyla ilgili herhangi bir olay gözlediğinde bu uygulamayla bildirimlerini kısa sürede yetkili mercilere iletebilecekler. Sisteme konum bilgisiyle birlikte düşen ihbar, bölgeye en yakın ekibe iletilecek olup ihbarcının kimliği kesinlikle gizli tutulacaktır. Tüm vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmasını ve bu uygulamaya destek olmalarını bekliyoruz" şeklinde konuştu."Bizi utandırıyor"Adana'daki önemli sorunların başında kaçak hayvan kesimi olduğunun altını çizen Demirtaş, kaçak hayvan kesimi hususunda özellikle belediyelerin çok ciddi bir mücadele vermesi gerektiğini dile getirdi. Tek tırnaklı hayvan kesimi ve kesim yapılmaması gereken yerlerde kesim yapılmasının engellenmesi için gerekli denetim ve kontrollerin arttırılması konusuna değinen Vali Demirtaş, "Adana'nın böyle bir şeyle anılması bizi utandırıyor. Bizim bu insanlara fırsat vermememiz lazım" diye konuştu.Açıklamalarında kimsesiz çocuklarının durumuna da değinen Vali Demirtaş, sokak çocuklarına özellikle sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, "Sokaklarda kimsesiz çocuklar varsa burada bizim bir eksiğimiz var demektir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak, belediyelerimiz olarak kaymakamlıklarımız olarak herkesin bu konuda duyarlı olması ve üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerekiyor. Sokaklarda özellikle dilenen çocuklarımız kalmasın" dedi."Okul ihtiyacımız var"Belediyelerin kaçak yapılaşmaya da asla müsaade etmemesi gerektiğini vurgulayan Vali Demirtaş açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:"Kaçak yapılaşma konusunda en büyük duyarlılık belediyelerimize düşüyor. Bir de çok ciddi sayıda okula ihtiyacımız var. Okul yapabilmemiz için boş arsaya ihtiyacımız var. Bu yıl epey okul yaptık, tüm belediye başkanı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ama bu okullar bize yetmiyor. Bizim tekrar imar planlarını önümüze koyup yeni okul alanları belirlememiz lazım. Ödeneğimiz var. Fakat biz yer olmadığı için okul yapamıyoruz. Lütfen bu konuda hem kaymakamlarımız hem de belediye başkanlarımız hassasiyet göstersinler."Yoğunlaşmaları gereken bir diğer konunun ise kent güvenlik sistemi olduğunu dile getiren Vali Demirtaş, "Özellikle seçim yaklaşıyor, oy kullanılan yerlerde mutlaka kamera sisteminin olması lazım. Kamera sistemi olmayan yerlerin tespiti yapıldı. Yetkili arkadaşlarımız gerekli çalışmayı yapıyorlar" dedi.Tasarruf uyarısıTasarrufun önemine de değinen Vali Demirtaş, inancımız gereği israf etmenin yanlış bir davranış olduğunu aktardı. Personellerin bu konuda yeteri kadar bilinçlendirilmesi gerektiğini dile getiren Vali Demirtaş, "Kendi evinizde elektriği, suyu nasıl kullanıyorsanız kamu kurum ve kurumlarında aynı şekilde kullanın. Bir yerde boş yere elektrik yanıyorsa orayı kapatalım" ifadelerini kullandı.Ayrıca konuşmasının devamında zor zamanlar geçiren ve açlığın çok ciddi boyutlara ulaştığı Yemen'e bir yardım kampanyası başlatacaklarını aktaran Demirtaş, kamu kurumlarına gerekli yazıların yazıldığını ve tüm vatandaşların bu konuda duyarlı olması gerektiğini belirterek "Adana olarak Yemen'e en iyi şekilde ellerimizi uzatmalıyız" diye konuştu.Toplantı, yapılan değerlendirmelerin ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. - ADANA