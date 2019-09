Vali Demirtaş, Yüreğir'de incelemelerde bulundu

Vali Mahmut Demirtaş, Yüreğir ilçesi ziyaretinde bağımlılıkla mücadelede önemli bir husus olarak değerlendirdikleri aydınlatma sorununun çözülmesi ve Sarıçam Deresinin çevre düzenleme faaliyetleri için gerekli çalışmaların başlatılacağını söyledi.Vali Demirtaş, beraberindeki Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ve Enerjisa Adana Bölge Müdürü Mehmet Bektaş'la birlikte Yüreğir ilçesi Sarıçam Deresindeki aydınlatma ve çevre düzenlemesi sorununu inceledi.Bölgede yaptığı incelemenin ardından açıklama yapan Vali Demirtaş, bağımlılıkla mücadelede önemli bir husus olarak değerlendirdikleri aydınlatma sorununun çözülmesi ve derenin çevre düzenleme faaliyetlerinin bir an evvel yapılması için gerekli çalışmaların başlatılacağını vurguladı. Daha çağdaş, güvenli ve yaşanabilir bir Adana gayesiyle tüm kurumlarla iş birliği içinde olduklarına değinen Vali Demirtaş, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için her kurum üzerine düşen sorumlulukları yerine getirecektir. Valilik olarak yapılacak faaliyetlerin takipçisi olacağız" dedi.Vali Demirtaş, Sarıçam Deresinde yaptığı incelemelerin ardından Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde faaliyette bulunan bir kıraathanede vatandaşlarla bir araya geldi.Demirtaş, burada mahalle sakinlerinin kendisine ilettiği imar sorunu, spor tesisi talepleri ve diğer hususlardaki beklentilerini dinledi. Vatandaşların dile getirdiği konuların çözümüne ilişkin gerekli çalışmaların yapılacağını ifade eden Vali Demirtaş, "Bizler Adana'mızın her mahallesine her kesimine aynı standartlarda kamu hizmeti sunma gayesiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Amacımız her açıdan gelişip kalkınmış, içinde yaşayan insanları huzurlu ve mutlu bir Adana inşa etmek" diye konuştu.Mahalle sakinleri ise sürpriz ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirterek Vali Demirtaş'a teşekkürlerini ilettiler. - ADANA