Haberler » Güncel » Vali Demirtaş Yüreğir'de yapılan yardımlarla ilgili görüş alışverişinde bulundu - Haber

Vali Demirtaş Yüreğir'de yapılan yardımlarla ilgili görüş alışverişinde bulundu

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Yüreğir Kaymakamlığında ilçede yapılan yardımlarla ilgili yetkililerle görüş alışverişinde bulundu.

28.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:53 Vali Demirtaş Yüreğir'de yapılan yardımlarla ilgili görüş alışverişinde bulundu
Valisi Mahmut Demirtaş, Kaymakamlığında ilçede yapılan yardımlarla ilgili yetkililerle görüş alışverişinde bulundu.

Vali Yardımcısı Murat Süzen, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Zeynel Abidin Koç ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Gökhan Sezer'in katıldığı toplantıda, Yüreğir ilçesinde vatandaşlara yapılan yardımlar ve bu süreçte yapılması gereken çalışmalar değerlendirildi.

Sel afetinden doğan zararın giderilmesi için herkesin üzerine düşen sorumlulukları titizlikle yerine getirmesi gerektiği vurgusunu yapan Vali Demirtaş, selden zarar gören mahallelerde hayat normale dönene kadar çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Toplantı, yapılan çeşitli değerlendirmelerin ardından sona erdi. - ADANA

Mahmut Demirtaş, Gökhan Sezer, Yüreğir, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:26   Türk Metal Sendikası Başkanı Kavlak Eylemlerimizi artıracağız -1 - Haber
16:26   Sakarya 'evin yanıyor' diyen taksicilere inanmadı-ek - Haber
16:26   Anne ve babasına kızıp, dövüp sokağa attıklarını söylemiş - yeniden - Haber
16:26   Düzce'de kediler yarıştı - Haber
16:25   Su baskını nedeniyle evlerinde mahsur kalan çift ve köpekleri botla kurtarıldı - Haber
13:58   Son dakika: Şirinevler durağında metrobüs bir kadın yolcuya çarptı! Seferler bir süre aksadı - Haber
13:04   "Baharın müjdecisi" kardelen ve çiğdemler erken çiçek açtı - Haber
12:56   1994'te teröristlerin saldırdığı köyde dev Türk bayrağı dalgalanıyor - Haber
11:50   Somali'de bombalı araçla saldırı! 2'si Türk vatandaşı 90 kişi yaşamını yitirdi - Haber
10:03   Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ne konuştu: Sigara haramdır - Haber
28.12.2019 16:28:12