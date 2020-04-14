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Vali'den habersiz denetim

Ordu Vali Seddar Yavuz, sık sık sokağa çıkarak, kovid-19 salgınını engellemek amacıyla ulusal düzeyde ve İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan tedbir kararlarının uygulanıp uygulanmadığını yerinde denetliyor.

14.04.2020 17:37 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:37
Vali'den habersiz denetim
Ordu Vali Seddar Yavuz, sık sık sokağa çıkarak, kovid-19 salgınını engellemek amacıyla ulusal düzeyde ve İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan tedbir kararlarının uygulanıp uygulanmadığını yerinde denetliyor.

Zaman zaman Altınordu ilçesinde sokağa çıkan ve sokaktaki sosyal hareketliği, banka ve ATM önlerindeki sosyal mesafe kuralını, toplu taşıma araçlarındaki yolcu taşıma kurallarını, market ve pazar yerlerinde maske takma zorunluluğunu ve sosyal mesafe kuralını yerinde denetleyen Vali Seddar Yavuz, Fatsa ve Ünye ilçelerine giderek, habersiz denetimlerde bulundu.

Fatsa ve Ünye ilçesinde yaya trafiğinin ve sosyal hareketliliği yoğun olduğu cadde ve sokakları gezen Vali Yavuz, market ve iş yerlerine girerek, sosyal mesafe kuralına, maske kullanım zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetledi.

Cadde ve sokaklarda bulunan banka ve ATM önlerindeki sosyal hareketliliği de denetleyen Vali Yavuz, buralarda bulunan vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Vali Yavuz, yapmış olduğu denetimlerde sokaktaki sosyal hareketliliğin azaltılması, vatandaşların maske takmalarının sağlanması, toplu taşıma araçları, market ve pazar yerleri için belirlenen kuralların kati şekilde uygulanması için İlçe Kaymakamlarına talimat verdi.

"Sosyal hareketlilikte artış var"

Yapmış olduğu denetimlere ilişkin bir değerlendirmede bulunan Vali Seddar Yavuz, iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından, dün Altınordu ilçesinde, bugün da Fatsa ve Ünye ilçelerinde denetimlerde bulunduğunu ancak sokaktaki sosyal hareketliliğin arttığını gözlemlediğini söyledi.

"Vatandaşlarımızın alınan tedbirlere riayet etmelerini istiyoruz"

Bu durumun kovid-19 salgınının yayılımını önleme çabaları açısından hiçte hoş bir görüntü oluşturmadığını belirten Vali Yavuz, "Sokaklardaki sosyal hareketliliğin artması, bulaşmayı artıracaktır. Bu zamana kadar verdiğimiz mücadeleye sekte vuracaktır. İlimiz için risk geçmiş değil. Bu hafta ve önümüzdeki hafta bizim için kritik haftalar. Zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması gerekiyor. Evlerimizde izole bir şekilde bir müddet daha sabırla beklememiz gerekiyor. Ama görüyoruz ki havaların ısınmasıyla birlikte bazı vatandaşlarımız sokağa çıkıyorlar, geziyorlar. Bu çok yanlış bir davranıştır. Ayrıca, alınan korona virüs tedbirlerine herkesin harfiyen uyması gerekir. Alınan tedbirlere uymayanlar hakkında gerekli cezai müeyyideyi uygulamaktan asla taviz vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için mutlak süratle alınan tedbirlere riayet etmelerini istiyoruz" dedi.

Bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı uygulanacağına dikkat çeken Vali Yavuz, "Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklamaya göre, 17 Nisan Cuma gecesi saat 00.00'dan, 19 Nisan Pazar gecesi saat 00.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Vatandaşlarımızın şimdiden zaruri ihtiyaçlarını karşılamalarını ve 2 günlük sokağa çıkma yasağı süresince evlerinde rahatça bir vakit geçirmelerini istiyoruz. Alınan tüm tedbirler, vatandaşlarımızın ve toplumumuzun sağlığı içindir. Bu konuda herkese büyük görev ve sorumluluk düşmektedir" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler: Altınordu, Ordu, Güncel
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