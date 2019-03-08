Vali'den İl Genel Meclisi Üyelerine Teşekkür Plaketi

Kaynak: İHA

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri ile görev süreleri sona erecek olan Kütahya İl Genel Meclisi üyelerine Vali Ömer Toraman tarafından teşekkür plaketi verildi.İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonunda düzenlenen plaket takdim törenine İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak ile İl Genel Meclisi Üyeleri katıldı.Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz ile İGM üyelerine emek ve hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Kütahya Valisi Ömer Toraman, uyum ve iş birliği içerisinde güzel çalışmalara imza atıldığını kaydetti.5 yıllık hizmet süresinin layıkıyla tamamlandığına vurgu yapan Vali Toraman, "Bugüne kadar yapmış olduğunuz çalışmalar, sağlamış olduğunuz katkılardan dolayı her şeyden önce Kütahyalılar adına teşekkür ediyorum. Özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın dertlerine çare olmak için onlarla idare arasında, devlet arasında güçlü bir bağ kurmak için gayret gösterdiniz. Onların taleplerini, isteklerini varsa şikayetlerinin takipçisi olarak elinizden geldiğince çözmeye gayret gösterdiniz. Meclisimizin bu dönemde ciddi manada bir birlik ve beraberlik ortaya koyması, oybirliğiyle karar alabilmesi bizi ayrıca mutlu ediyor. Bu da Kütahya'ya, vatandaşlara hizmet konusunda hepimizin gayesinin ve derdinin ortak olduğunun güzel bir göstergesi. 5 yıllık dönemin huzur ve güven içerisinde geçmesinde başta kıymetli başkanımızın çok büyük desteği ve katkısı var. Ona da hassaten teşekkür ediyoruz. Bunların hepsi bir emanet, bir nöbet. Bu emaneti inşallah bizden sonra geleceklere yüzümüzün akıyla devretmek en büyük kazancımız ve iftihar sebebimiz olacak. Bunu başarmış bir meclis olarak değerlendiriyorum sizleri. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni meclisin ülkemize, Kütahya'mıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.Val Toraman, konuşmalarının ardından İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz ile İGM üyelerine teşekkür ederek plaketlerini verdi. - KÜTAHYA