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Vali'den şehit ailesine ziyaret

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Bursa'da, kavga ihbarı üzerine gittiği olay yerinde başından vurulduktan sonra tedavi gördüğü hastanede şehit düşen polis memuru Alaattin Özdemir'in Kütahya'da yaşayan ailesini ziyaret etti.

11.12.2019 16:07 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:12Vali'den şehit ailesine ziyaret
Valisi Ömer Toraman, 'da, kavga ihbarı üzerine gittiği olay yerinde başından vurulduktan sonra tedavi gördüğü hastanede şehit düşen polis memuru Alaattin Özdemir'in Kütahya'da yaşayan ailesini ziyaret etti.

Şehidin babası Sabahattin Özdemir ve annesi Şerife Özdemir'e başsağlığı ve sabır temennisinde bulunan Vali Toraman, devletin birer emanet olan şehit ailelerinin daima yanında olduğunu söyledi.

Vali Toraman'a, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çekiç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan ile İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar da eşlik etti. - KÜTAHYA

Kütahya, kavga, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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