Vali Deniz, 112 Acil Çağrı Merkezinde Brifing Aldı

Manisa
Valisi Ahmet Deniz, ziyaret ettiği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu.
Manisa Valisi Ahmet Deniz, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette incelemelerde bulunan Vali Deniz'e, vali yardımcıları Volkan Köksal
ve Ünal Çakıcı da eşlik etti. Vali Deniz'i, Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ali Dedeler, 112 Acil Çağrı Merkezi Jandarma
Birim Sorumlusu Jan. Kd. Bşç. Murat Yılmaz
, 112 Acil Çağrı Merkezi Emniyet Birim Sorumlusu Komiser Yardımcısı Yaşar
Kurtbaş ve İl Ambulans Servisi Başhekim Yardımcısı Oğuz Kaan
Pak karşıladı.
Vali Deniz ilk olarak 112 Acil Çağrı Merkezini gezerek, personele başarılar diledi. İl Güvenlik ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (GAMER)'ni de ziyaret eden Vali Deniz, burada 112 Acil Çağrı Merkezi ve GAMER Müdürü Ali Dedeler'den brifing aldı. 7 Nisan
2016 tarihinde faaliyete başlayan Manisa 112 Acil Çağrı Merkezinde, İtfaiye
(110), Sağlık (112), Sağlık Bakanlığı
Acil Yardım Hizmetleri Destek Hattı (132), AFAD
(122), Emniyet (155), Jandarma (156) ve Orman (177) birimleri bulunuyor. - MANİSA
Jandarma,Volkan Köksal,Manisa
11 Aralık 2018 Salı 13:52